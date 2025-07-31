У Черкасах військовозобов’язаний вистрибнув з вікна під час проходження ВЛК

Військовозобов’язаний вистрибнув з вікна поліклініки, на щастя, вижив.

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У Черкасах, коли чоловік, проходячи військово-лікарську комісію, вистрибнув із вікна одного з медичних закладів міста. Про це повідомили в Черкаському обласному ТЦК та СП.

Подія трапилася в поліклініці однієї з місцевих лікарень. За інформацією ТЦК, військовозобов’язаному, який вистрибнув із вікна під час проходження ВЛК, надається медична допомога. Наразі його життю нічого не загрожує.

«У Черкасах під час проходження ВЛК військовозобовʼязаний вистрибнув з вікна медичного закладу. Медики надають громадянину медичну допомогу, на даний час його життю ніщо не загрожує. Обставини встановлюються», – йдеться в офіційному повідомленні Черкаського обласного ТЦК та СП.

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