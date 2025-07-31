В Черкассах военнообязанный выпрыгнул из окна во время прохождения ВВК

Военнообязанный выпрыгнул из окна поликлиники, к счастью, выжил.

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В Черкассах, когда мужчина, проходя военно-врачебную комиссию, выпрыгнул из окна одного из медицинских учреждений города. Об этом сообщили в Черкасском областном ТЦК и СП.

Инцидент произошел в поликлинике одной из местных больниц. По информации ТЦК, военнообязанному, который выпрыгнул из окна во время прохождения ВВК, оказывается медицинская помощь. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.

«В Черкассах во время прохождения ВВК военнообязанный выпрыгнул из окна медицинского учреждения. Медики оказывают гражданину медицинскую помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает. Обстоятельства устанавливаются», – говорится в официальном сообщении Черкасского областного ТЦК и СП.

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