Людей выбрасывало из их квартир – глава МВД Игорь Клименко об ударе по дому в Святошинском районе

По его словам, сила взрыва была настолько мощной, что жителей буквально выбрасывало из их квартир в результате атаки.

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В ночь на 31 июля российские войска нанесли комбинированный удар по Киеву, использовав беспилотные летательные аппараты и ракеты. Атака привела к значительным разрушениям в нескольких районах столицы, в частности в жилых домах.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, комментируя последствия удара в Святошинском районе, отметил: «Даже этот холм пострадал, то есть людей выбрасывало прямо из своих квартир. Именно сегодня действительно. Это было в пять утра, и люди еще отдыхали».

Сейчас экстренные службы работают на местах поражений, оказывая помощь пострадавшим и ликвидируя последствия обстрела.

Как ранее сообщалось, РФ осуществила комбинированную атаку на Киев ракетами и дронами, в результате – разрушения в четырех районах столицы. Из-за обстрела в Киеве перекрыты улицы и изменено движение транспорта.

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