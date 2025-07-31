Трамп резко отреагировал на угрозы Медведева войной – «скажите ему, пусть следит за словами»

Трамп и Медведев обменялись жесткими угрозами.

Фото: EPA

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп резко ответил на угрозы заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева, который ранее высказал воинственные заявления в адрес США. Свою реакцию Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

«Мне все равно, что Индия сделает с Россией. Они могут вместе разрушать свои мертвые экономики. У нас было очень мало дел с Индией, их тарифы слишком высоки, одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не ведут совместного бизнеса. Так что давайте так и продолжать и скажите Медведеву, бывшему президенту России, который потерпел неудачу и до сих пор считает себя президентом, пусть следит за своими словами. Он вступает на очень опасную территорию!» — написал Трамп в своем посте на Truth Social.

Это заявление стало ответом на пост Медведева, опубликованный в понедельник, 28 июля 2025 года, на платформе X, где он обвинил Трампа в игре в «ультиматум» с Россией. «Трамп играет с Россией в ультиматум: 50 дней или 10... Он должен помнить 2 вещи: 1. Россия – не Израиль и даже не Иран. 2. Каждый новый ультиматум – это угроза и шаг к войне», – заявил Медведев.

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