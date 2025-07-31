Председатель бюджетного комитета вносит новый законопроект для обеспечения выплат военным – предыдущий не смогли рекомендовать

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа сообщила, что из-за невозможности рассмотрения предыдущего законопроекта №13439-3 в сессионном зале в результате политических консультаций было принято решение зарегистрировать новый проект закона №13573. Этот документ, разработанный совместно с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, первым заместителем председателя Александром Корниенко, заместителем председателя Еленой Кондратюк и руководителями парламентских фракций, предусматривает изменения в государственный бюджет на 2025 год с фокусом исключительно на финансирование сектора обороны. Об этом Пидласа сообщила в своем посте в социальных сетях.
Новый законопроект №13573 предлагает увеличить расходы на сектор обороны на 412,3 млрд гривен. Из этой суммы 115 млрд гривен будет направлено на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил обороны, 216 млрд гривен – на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов, а остальное – на другие нужды войска.
Кроме того, законопроект содержит важную норму о новом распределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 1 августа 2025 года:
Финансирование дополнительных расходов планируется обеспечить за счет следующих источников:
Роксолана Пидласа отметила, что критическая проблема с выплатами денежного обеспечения военнослужащим в августе остается актуальной, поэтому новый законопроект планируется рассмотреть на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и в сессионном зале как можно скорее. Она призвала коллег-депутатов поддержать документ в целом, чтобы гарантировать своевременные выплаты для военных.
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