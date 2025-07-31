Председатель бюджетного комитета вносит новый законопроект для обеспечения выплат военным – предыдущий не смогли рекомендовать

Остается критическая проблема денежного обеспечения военнослужащих в августе – председатель комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады Украины Роксолана Пидласа сообщила, что из-за невозможности рассмотрения предыдущего законопроекта №13439-3 в сессионном зале в результате политических консультаций было принято решение зарегистрировать новый проект закона №13573. Этот документ, разработанный совместно с председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, первым заместителем председателя Александром Корниенко, заместителем председателя Еленой Кондратюк и руководителями парламентских фракций, предусматривает изменения в государственный бюджет на 2025 год с фокусом исключительно на финансирование сектора обороны. Об этом Пидласа сообщила в своем посте в социальных сетях.

Новый законопроект №13573 предлагает увеличить расходы на сектор обороны на 412,3 млрд гривен. Из этой суммы 115 млрд гривен будет направлено на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил обороны, 216 млрд гривен – на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов, а остальное – на другие нужды войска.

Кроме того, законопроект содержит важную норму о новом распределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 1 августа 2025 года:

60% НДФЛ (дополнительные 22,4 млрд гривен, уже учтенные в общей сумме увеличения) будет направлено Министерству обороны на закупку дронов, оружия и военной техники;

30% – Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины на дроны;

10% – на нужды бригад.

Финансирование дополнительных расходов планируется обеспечить за счет следующих источников:

184,9 млрд гривен – за счет увеличения привлечения средств от облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ);

147,5 млрд гривен – благодаря перевыполнению и ожидаемому перевыполнению собственных доходов бюджета, в частности НДФЛ, налога на прибыль, акциза с ввезенных товаров, а также большему, чем ожидалось, перечислению от Национального банка Украины и государственных компаний;

65,1 млрд гривен – за счет уменьшения расходов на погашение ОВГЗ;

11,2 млрд гривен – благодаря сокращению расходов на обслуживание государственного долга (проценты за пользование кредитными средствами) из-за благоприятного курса валют и реструктуризации долга.

Роксолана Пидласа отметила, что критическая проблема с выплатами денежного обеспечения военнослужащим в августе остается актуальной, поэтому новый законопроект планируется рассмотреть на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета и в сессионном зале как можно скорее. Она призвала коллег-депутатов поддержать документ в целом, чтобы гарантировать своевременные выплаты для военных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.