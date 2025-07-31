Голова бюджетного комітету вносить новий законопроект для забезпечення виплат військовим – попередній не змогли рекомендувати

Залишається критична проблема грошового забезпечення військовослужбовцям у серпні – голова комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Голова бюджетного комітету Верховної Ради України Роксолана Підласа повідомила, що через неможливість розгляду попереднього законопроекту №13439-3 у сесійній залі внаслідок політичних консультацій було прийнято рішення зареєструвати новий проект закону №13573. Цей документ, розроблений спільно з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком, першим заступником голови Олександром Корнієнком, заступницею голови Оленою Кондратюк та керівниками парламентських фракцій, передбачає зміни до державного бюджету на 2025 рік із фокусом виключно на фінансування сектору оборони. Про це Підласа повідомила у своєму дописі в соціальних мережах.

Новий законопроект №13573 пропонує збільшити видатки на сектор оборони на 412,3 млрд гривень. З цієї суми 115 млрд гривень буде спрямовано на грошове забезпечення військовослужбовців усіх Сил оборони, 216 млрд гривень – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки та дронів, а решта – на інші потреби війська.

Крім того, законопроект містить важливу норму щодо нового розподілу податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) з 1 серпня 2025 року:

60% ПДФО (додаткові 22,4 млрд гривень, уже враховані в загальній сумі збільшення) спрямовуватиметься Міністерству оборони на закупівлю дронів, зброї та військової техніки;

30% – Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України на дрони;

10% – на потреби бригад.

Фінансування додаткових видатків планується забезпечити за рахунок таких джерел:

184,9 млрд гривень – за рахунок збільшення залучення коштів від облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП);

147,5 млрд гривень – завдяки перевиконанню та очікуваному перевиконанню власних доходів бюджету, зокрема ПДФО, податку на прибуток, акцизу з ввезених товарів, а також більших, ніж очікувалося, перерахувань від Національного банку України та державних компаній;

65,1 млрд гривень – за рахунок зменшення витрат на погашення ОВДП;

11,2 млрд гривень – завдяки скороченню видатків на обслуговування державного боргу (проценти за користування кредитними коштами) через сприятливий курс валют та реструктуризацію боргу.

Роксолана Підласа зазначила, що критична проблема з виплатами грошового забезпечення військовослужбовцям у серпні залишається актуальною, тому новий законопроект планується розглянути на засіданні Комітету Верховної Ради з питань бюджету та в сесійній залі якомога швидше. Вона закликала колег-депутатів підтримати документ у цілому, щоб гарантувати своєчасні виплати для військових.

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