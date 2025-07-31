ТОП-10 найпопулярніших вишів Києва 2025: де найбільше заяв і найвищі бали

У столиці України завершився один із ключових етапів вступної кампанії 2025 року. За даними Єдиної державної бази з питань освіти, цього року найбільшу кількість заяв від абітурієнтів отримав Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 21 704. Середній конкурсний бал вступників до цього вишу склав 157,3, що свідчить про високий рівень конкуренції.
Друге місце за популярністю посів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», до якого подано 16 080 заяв. Середній бал абітурієнтів цього закладу становить 150,8.
Третю позицію в рейтингу зайняв Державний торговельно-економічний університет, який отримав 15 227 заяв із середнім балом 143,5.
Рейтинг популярності вищих навчальних закладів Києва виглядає так:
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