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ТОП-10 найпопулярніших вишів Києва 2025: де найбільше заяв і найвищі бали

10:00, 31 липня 2025
У Києві завершився ключовий етап вступної кампанії-2025, лідирує КНУ ім. Тараса Шевченка.
ТОП-10 найпопулярніших вишів Києва 2025: де найбільше заяв і найвищі бали
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У столиці України завершився один із ключових етапів вступної кампанії 2025 року. За даними Єдиної державної бази з питань освіти, цього року найбільшу кількість заяв від абітурієнтів отримав Київський національний університет імені Тараса Шевченка – 21 704. Середній конкурсний бал вступників до цього вишу склав 157,3, що свідчить про високий рівень конкуренції.

Друге місце за популярністю посів Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», до якого подано 16 080 заяв. Середній бал абітурієнтів цього закладу становить 150,8.

Третю позицію в рейтингу зайняв Державний торговельно-економічний університет, який отримав 15 227 заяв із середнім балом 143,5.

Рейтинг популярності вищих навчальних закладів Києва виглядає так:

  • 4 місце – Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана: 11 532 заяви, середній бал – 146,5;
  • 5 місце – Київський університет імені Бориса Грінченка: 8 129 заяв, середній бал – 149,8;
  • 6 місце – Національний університет «Києво-Могилянська академія»: 6 888 заяв, найвищий середній бал у ТОП-10 – 158;
  • 7 місце – Національний університет біоресурсів і природокористування України: 6 619 заяв, середній бал – 141;
  • 8 місце – Український державний університет імені Михайла Драгоманова: 5 345 заяв, середній бал – 144,5;
  • 9 місце – Державний університет «Київський авіаційний інститут»: 4 827 заяв, середній бал – 143,4;
  • 10 місце – Київський національний університет будівництва і архітектури: 3 693 заяви, середній бал – 146,4.

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Київ навчання університет

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