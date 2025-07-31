Реклама джинсів American Eagle із Сідні Свіні потрапила у скандал через слоган

Люди побачили натяки на перевагу білої раси в рекламі джинсів.

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Нова рекламна кампанія американського бренду модного одягу American Eagle за участю голлівудської акторки Сідні Свіні спричинила хвилю обурення в соціальних мережах. Кампанія, що мала на меті привернути увагу до проблеми домашнього насильства, зазнала жорсткої критики через слоган «Sydney Sweeney has great jeans», який грає на подвійному значенні слів «jeans» (джинси) та «genes» (гени). Критики звинуватили бренд у сексуалізації, просуванні євгеністичних ідей і навіть нацистській пропаганді, звертаючи увагу на ініціали акторки – SS. Про ситуацію повідомили видання The Guardian та Euronews.

У рекламному ролику 27-річна зірка серіалів «Ейфорія» та «Білий лотос» з’являється в джинсовому одязі від American Eagle і звертається до глядачів: «Я не тут, щоб казати вам купувати джинси American Eagle… І точно не скажу, що це найзручніші джинси, які я коли-небудь носила, або що вони роблять ваші сідниці приголомшливими». Після цього на екрані з’являється слоган «У Сідні Свіні чудові джинси», а акторка додає: «Бачите, що я зробила?», підкреслюючи гру слів між «джинсами» та «генами».

В іншому відео, опублікованому в Instagram American Eagle, Свіні підходить до білборда з написом «чудові гени», викреслює слово «гени» та замінює його на «джинси». У ще одному ролику вона пояснює: «Гени передаються від батьків до потомства, часто визначаючи такі риси, як колір волосся, особистість і навіть колір очей… Мої джинси сині». Закадровий голос завершує: «У Сідні Свіні чудові джинси».

Критики в мережі побачили в цій грі слів приховані меседжі, що нібито пропагують євгеніку та ідеали переваги білої раси, називаючи кампанію «нацистською». Особливу увагу звернули на зовнішність Свіні – блакитнооку блондинку, вважаючи, що її образ підсилює євгенічні конотації. Деякі користувачі навіть припустили, що вибір акторки з ініціалами SS був невипадковим, вбачаючи в цьому додатковий підтекст.

У межах кампанії American Eagle представив модель джинсів «The Sydney Jean», розроблену у співпраці з акторкою. На задній кишені джинсів зображено метелика – символ обізнаності про проблему домашнього насильства, до якої, за словами компанії, Свіні ставиться з особливою чутливістю. Бренд заявив, що 100% виручки від продажу цієї моделі буде перераховано до Crisis Text Line – некомерційної організації, яка надає безплатну цілодобову підтримку людям із проблемами психічного здоров’я.

У пресрелізі American Eagle описав кампанію як «повернення до необхідного джинсового одягу та святкування того, що улюблений бренд робить найкраще: допомагає клієнтам виглядати та почуватися добре в AE Jeans». Компанія також зазначила, що «жіноча чарівність Свіні, її енергія головної героїні та здатність не сприймати себе надто серйозно стали ключовими рисами цієї сміливої, грайливої кампанії».

Наразі ні American Eagle, ні Сідні Свіні не прокоментували звинувачення. Скандал, що розгорівся, активно обговорюється в мережі, а думки користувачів розділилися: одні вважають кампанію невинною грою слів, інші – небезпечною пропагандою.

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