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Реклама джинсов American Eagle с Сидни Суини попала в скандал из-за слогана

08:48, 31 июля 2025
Люди увидели намеки на превосходство белой расы в рекламе джинсов.
Реклама джинсов American Eagle с Сидни Суини попала в скандал из-за слогана
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Новая рекламная кампания американского бренда модной одежды American Eagle с участием голливудской актрисы Сидни Суини вызвала волну возмущения в социальных сетях. Кампания, целью которой было привлечь внимание к проблеме домашнего насилия, подверглась жесткой критике из-за слогана «Sydney Sweeney has great jeans», который играет на двойном значении слов «jeans» (джинсы) и «genes» (гены). Критики обвинили бренд в сексуализации, продвижении евгенических идей и даже нацистской пропаганде, обращая внимание на инициалы актрисы – SS. О ситуации сообщили издания The Guardian и Euronews.

В рекламном ролике 27-летняя звезда сериалов «Эйфория» и «Белый лотос» появляется в джинсовой одежде от American Eagle и обращается к зрителям: «Я не здесь, чтобы говорить вам покупать джинсы American Eagle... И точно не скажу, что это самые удобные джинсы, которые я когда-либо носила, или что они делают ваши ягодицы потрясающими». После этого на экране появляется слоган «У Сидни Свини замечательные джинсы», а актриса добавляет: «Видите, что я сделала?», подчеркивая игру слов между «джинсами» и «генами».

В другом видео, опубликованном в Instagram American Eagle, Свини подходит к билборду с надписью «прекрасные гены», вычеркивает слово «гены» и заменяет его на «джинсы». В еще одном ролике она объясняет: «Гены передаются от родителей к потомству, часто определяя такие черты, как цвет волос, личность и даже цвет глаз... Мои джинсы синие». Закадровый голос завершает: «У Сидни Свини замечательные джинсы».

Критики в сети увидели в этой игре слов скрытые месседжи, якобы пропагандирующие евгенику и идеалы превосходства белой расы, называя кампанию «нацистской». Особое внимание обратили на внешность Свини — голубоглазую блондинку, считая, что ее образ усиливает евгенические коннотации. Некоторые пользователи даже предположили, что выбор актрисы с инициалами SS был неслучайным, видя в этом дополнительный подтекст.

В рамках кампании American Eagle представил модель джинсов «The Sydney Jean», разработанную в сотрудничестве с актрисой. На заднем кармане джинсов изображена бабочка – символ осведомленности о проблеме домашнего насилия, к которой, по словам компании, Свини относится с особой чувствительностью. Бренд заявил, что 100% выручки от продажи этой модели будет перечислено в Crisis Text Line – некоммерческую организацию, которая предоставляет бесплатную круглосуточную поддержку людям с проблемами психического здоровья.

В пресс-релизе American Eagle описал кампанию как «возвращение к необходимой джинсовой одежде и празднование того, что любимый бренд делает лучше всего: помогает клиентам выглядеть и чувствовать себя хорошо в AE Jeans». Компания также отметила, что «женское очарование Свини, ее энергия главной героини и способность не воспринимать себя слишком серьезно стали ключевыми чертами этой смелой, игривой кампании».

Пока ни American Eagle, ни Сидни Свини не прокомментировали обвинения. Разгоревшийся скандал активно обсуждается в сети, а мнения пользователей разделились: одни считают кампанию невинной игрой слов, другие — опасной пропагандой.

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США

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