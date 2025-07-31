ТОП-10 самых популярных вузов Киева 2025: где больше всего заявлений и самые высокие баллы

В столице Украины завершился один из ключевых этапов вступительной кампании 2025 года. По данным Единой государственной базы по вопросам образования, в этом году наибольшее количество заявлений от абитуриентов получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 21 704. Средний конкурсный балл поступающих в этот вуз составил 157,3, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции.
Второе место по популярности занял Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», в который подано 16 080 заявлений. Средний балл абитуриентов этого заведения составляет 150,8.
Третье место в рейтинге занял Государственный торгово-экономический университет, который получил 15 227 заявлений со средним баллом 143,5.
Рейтинг популярности высших учебных заведений Киева выглядит так:
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