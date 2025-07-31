ТОП-10 самых популярных вузов Киева 2025: где больше всего заявлений и самые высокие баллы

В Киеве завершился ключевой этап вступительной кампании-2025, лидирует КНУ им. Тараса Шевченко.

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В столице Украины завершился один из ключевых этапов вступительной кампании 2025 года. По данным Единой государственной базы по вопросам образования, в этом году наибольшее количество заявлений от абитуриентов получил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 21 704. Средний конкурсный балл поступающих в этот вуз составил 157,3, что свидетельствует о высоком уровне конкуренции.

Второе место по популярности занял Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского», в который подано 16 080 заявлений. Средний балл абитуриентов этого заведения составляет 150,8.

Третье место в рейтинге занял Государственный торгово-экономический университет, который получил 15 227 заявлений со средним баллом 143,5.

Рейтинг популярности высших учебных заведений Киева выглядит так:

4 место – Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана: 11 532 заявления, средний балл – 146,5;

5 место – Киевский университет имени Бориса Гринченко: 8 129 заявлений, средний балл – 149,8;

6 место – Национальный университет «Киево-Могилянская академия»: 6 888 заявлений, самый высокий средний балл в ТОП-10 – 158;

7 место – Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины: 6 619 заявлений, средний балл – 141;

8 место – Украинский государственный университет имени Михаила Драгоманова: 5 345 заявлений, средний балл – 144,5;

9 место – Государственный университет «Киевский авиационный институт»: 4 827 заявлений, средний балл – 143,4;

10 место – Киевский национальный университет строительства и архитектуры: 3 693 заявления, средний балл – 146,4.

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