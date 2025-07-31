Трамп різко відреагував на погрози Медведєва війною – «скажіть йому, хай стежить за словами»

Трамп і Медведєв обмінялися жорсткими погрозами.

Фото: EPA

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп різко відповів на погрози заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, який раніше висловив войовничі заяви на адресу США. Свою реакцію Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social.

«Мені байдуже, що Індія зробить з Росією. Вони можуть разом руйнувати свої мертві економіки. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія та США майже не ведуть спільного бізнесу. То ж давайте так і продовжувати і скажіть Медведєву, колишньому президенту Росії, який зазнав невдачі та вважає себе досі президентом, хай стежить за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!» – написав Трамп у своєму дописі на Truth Social.

Ця заява стала відповіддю на пост Медведєва, опублікований у понеділок, 28 липня 2025 року, на платформі X, де він звинуватив Трампа у грі в «ультиматум» із Росією. «Трамп грає з Росією в ультиматум: 50 днів або 10... Він повинен пам'ятати 2 речі: 1. Росія – не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни», – заявив Медведєв.

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