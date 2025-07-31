Практика судів
  1. У світі

Трамп різко відреагував на погрози Медведєва війною – «скажіть йому, хай стежить за словами»

09:24, 31 липня 2025
Трамп і Медведєв обмінялися жорсткими погрозами.
Трамп різко відреагував на погрози Медведєва війною – «скажіть йому, хай стежить за словами»
Фото: EPA
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп різко відповів на погрози заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, який раніше висловив войовничі заяви на адресу США. Свою реакцію Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social.

«Мені байдуже, що Індія зробить з Росією. Вони можуть разом руйнувати свої мертві економіки. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія та США майже не ведуть спільного бізнесу. То ж давайте так і продовжувати і скажіть Медведєву, колишньому президенту Росії, який зазнав невдачі та вважає себе досі президентом, хай стежить за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!» – написав Трамп у своєму дописі на Truth Social.

Ця заява стала відповіддю на пост Медведєва, опублікований у понеділок, 28 липня 2025 року, на платформі X, де він звинуватив Трампа у грі в «ультиматум» із Росією. «Трамп грає з Росією в ультиматум: 50 днів або 10... Він повинен пам'ятати 2 речі: 1. Росія – не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни», – заявив Медведєв.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія Дональд Трамп війна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відв’язка окладів суддів та прокурорів від прожиткового мінімуму потрібна, щоб створити передумови для підвищення пенсій – у Раді пояснили мету закону про орудні величини

Орудні величини для розрахунку окладів суддів, прокурорів та інших посадовців потрібні для створення передумов до підвищення пенсій – голова соцкомітету Ради Галина Третьякова.

Вища рада правосуддя не хоче бачити проблем, з якими стикаються суди – Рада суддів України

В органі суддівського врядування вважають, що Вища рада правосуддя фактично «прикриває» Державну судову адміністрацію від критики.

Судді мають виходити на пенсію за віком, як інші громадяни, а не за вислугою – Галина Третьякова

Голова соціального комітету Галина Третьякова вважає, що настав час скасувати пенсії за вислугою років – як для суддів, так і для інших посадовців.

Конкурсна комісія з відбору директора БЕБ не буде проводити повторний конкурс – чекатимуть призначення Цивінського

В свою чергу, Денис Шмигаль заявив, що відмова Кабміну призначити директором БЕБ Цивінського «не означає, що Кабмін хоче новий конкурс – а означає, що комісія має подати і інших кандидатів».

«Нам потрібно 75 млрд доларів на наступні 2 роки»: Данило Гетманцев розповів про очікування щодо нової програми з МВФ

Розуміння щодо джерел надходження такої допомоги поки що є лише на суму, яка становить половину необхідного Україні фінансування.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Бабак
    Сергій Бабак
    голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій
  • Світлана Марущак
    Світлана Марущак
    суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська
  • Наталя Волковицька
    Наталя Волковицька
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Дмитро Бездоля
    Дмитро Бездоля
    суддя Господарського суду Одеської області