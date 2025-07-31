Трамп різко відреагував на погрози Медведєва війною – «скажіть йому, хай стежить за словами»

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп різко відповів на погрози заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, який раніше висловив войовничі заяви на адресу США. Свою реакцію Трамп опублікував у соціальній мережі Truth Social.
«Мені байдуже, що Індія зробить з Росією. Вони можуть разом руйнувати свої мертві економіки. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само Росія та США майже не ведуть спільного бізнесу. То ж давайте так і продовжувати і скажіть Медведєву, колишньому президенту Росії, який зазнав невдачі та вважає себе досі президентом, хай стежить за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!» – написав Трамп у своєму дописі на Truth Social.
Ця заява стала відповіддю на пост Медведєва, опублікований у понеділок, 28 липня 2025 року, на платформі X, де він звинуватив Трампа у грі в «ультиматум» із Росією. «Трамп грає з Росією в ультиматум: 50 днів або 10... Він повинен пам'ятати 2 речі: 1. Росія – не Ізраїль і навіть не Іран. 2. Кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни», – заявив Медведєв.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.