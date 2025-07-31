У США на ядерному об’єкті знайшли радіоактивно заражене осине гніздо

У США знайшли заражене радіацією гніздо, але без комах.

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На території атомного об’єкта Savannah River Site у Південній Кароліні робітники виявили осине гніздо, заражене радіацією. Про інцидент, що стався на початку липня 2025 року під час планових робіт, повідомило Міністерство енергетики США. Гніздо було знайдено на стовпі поблизу підземних резервуарів, де зберігаються рідкі радіоактивні відходи. За даними влади, рівень радіації в гнізді перевищував допустиму норму в десять разів. Про це пише BILD.

Після виявлення гніздо обробили інсектицидом і утилізували як радіоактивні відходи. За інформацією офіційних джерел, ос у гнізді не було. Керівництво об’єкта пояснює зараження так званим «спадковим забрудненням» – залишковою радіацією, що збереглася з часів активної експлуатації об’єкта. За їхніми запевненнями, небезпеки для населення немає, оскільки резервуари розташовані глибоко всередині охоронюваної території, а оси зазвичай літають на відстань не більше кількох сотень метрів.

Savannah River Site, який функціонував із початку 1950-х до кінця 1980-х років для виробництва ядерної зброї, нині використовується для безпечного зберігання радіоактивних відходів. На території об’єкта залишаються в експлуатації 43 із понад 50 підземних резервуарів, вісім із яких уже герметично закриті. Загалом на об’єкті зберігається близько 129 мільйонів літрів рідких радіоактивних відходів.

Однак екологічна організація Savannah River Site Watch висловила сумніви щодо офіційної версії подій. Директор організації Том Клементс наголосив, що громадськість має право знати, чи існує ризик витоку радіації. «Відсутнє чітке і детальне пояснення, як саме гніздо було заражено, і чи можлива поява інших подібних випадків», – заявив він. Клементс також зазначив, що аналіз структури гнізда міг би допомогти встановити джерело радіації, оскільки різні види ос використовують для будівництва різні матеріали – землю або рослинні волокна.

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