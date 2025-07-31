Підвищення окладів прокурорам не буде – Рада розгляне інший законопроект про зміни до державного бюджету

Руслан Стефанчук, Роксолана Підласа та інші внесли інший законопроект про зміни до державного бюджету, з якого виключена пропозиція підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів.

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Як писала «Судово-юридична газета», 31 липня голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що через неможливість розгляду попереднього законопроекту 13439-3 про зміни до Державного бюджету на 2025 рік внаслідок політичних консультацій було прийнято рішення зареєструвати новий законопроект 13573. Цей документ, розроблений спільно зі спікером Русланом Стефанчуком, першим віце-спікером Олександром Корнієнком та іншими також передбачає збільшення видатків на оборону в бюджеті на 2025 рік.

Однак він, порівняно з попереднім законопроектом, який вже було прийнято за основу, виключає деякі положення.

Зокрема, виключена пропозиція підвищити прожитковий мінімум для розрахунку окладів прокурорів з 1 серпня.

Нагадаємо, для обчислення окладів прокурорів з 2021 року застосовують «заморожений» прожитковий мінімум в 1600 грн в той час, як для суддів – 2102 грн, а для звичайних громадян та антикорупційних органів – 3028 грн.

Законопроектом 13439-3 пропонувалося встановити, що прожитковий мінімум, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури, становить: з 1 січня 2025 року по 31 липня 2025 року 1600 грн та з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року — 2102 грн.

Ця пропозиція була підтримана у першому читанні.

Наразі посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 25 прожиткових мінімумів. Таким чином, у разі прийняття змін до бюджету оклад місцевих прокурорів мав би збільшитися з 40 тисяч грн до 52 550 грн.

Однак у новому законопроекті13573, який внесли Підласа та Стефанчук, ця норма вже відсутня.

Відповідний законопроект пропонується прийняти відразу в цілому 31 липня.

Нагадаємо, раніше Генпрокурор Руслан Кравченко під час засідання ТСК Верховної Ради вказав, що начальник відділу у Державному бюро розслідувань отримує 160 тисяч грн, а Генеральний прокурор – 95 тисяч грн. Прокурор окружної прокуратури, в якого 5-10 тисяч кримінальних проваджень – 35 тисяч грн.

«Я вважаю, що це несправедливо, що прокурорам нараховують оклад, не як всім – а виходячи з 1600 грн (наразі прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів, податківців та інших складає 2102 грн – крім антикорупційних органів, яким рахують оклади, виходячи з «нормального» прожиткового мінімуму в 3028 грн, а для окладів прокурорів цей мінімум складає 1600 грн – прим. ред).

Чим ми гірші? Я, як Генпрокурор отримую 95 тисяч грн, а начальник відділу ДБР – 160 тисяч грн. Я, за вашими словами, відповідаю за всю справедливість і антикорупцію – авжеж, але чому так несправедливо?» - запитав Кравченко.

«В окружній прокуратурі у кожного прокурора по 5-10 тисяч проваджень, і він отримує 35 тисяч грн. А ДБР, БЕБ – інші. Не кажучи вже про НАБУ, де якісь космічні зарплати… Якщо ви вважаєте, що прокурори усі негідники, то пропишіть у бюджеті зміни – прокурори будуть отримувати 1600, а всі інші «не негідники» – 2102, це буде чесно», зазначив Генпрокурор.

Автор: Наталя Мамченко

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