Начальник відділу ДБР отримує 160 тисяч грн, Генпрокурор – 95 тисяч грн, прокурор місцевої прокуратури – 35, – Руслан Кравченко

Посадовий оклад детектива НАБУ становить 69 038 грн без урахування премій та стимулюючих виплат.

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Начальник відділу у Державному бюро розслідувань отримує 160 тисяч грн, а Генеральний прокурор – 95 тисяч грн. Прокурор окружної прокуратури, в якого 5-10 тисяч кримінальних проваджень – 35 тисяч грн. Такі цифри озвучив Генпрокурор Руслан Кравченко під час засідання ТСК Верховної Ради, яка досліджує питання корупції в правоохоронних та судових органах. Він додав, що у НАБУ зарплати взагалі «космос».

За даними комітету правової політики, згідно штатного розпису Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на 2025 рік, посадовий оклад детектива Бюро становить 69 038 грн без урахування премій та стимулюючих виплат. Це є вищим за посадовий оклад судді, який наразі складає близько 63 тисяч грн.

«Я вважаю, що це несправедливо, що прокурорам нараховують оклад, не як всім – а виходячи з 1600 грн (наразі прожитковий мінімум для розрахунку окладів суддів, податківців та інших складає 2102 грн – крім антикорупційних органів, яким рахують оклади, виходячи з «нормального» прожиткового мінімуму в 3028 грн, а для окладів прокурорів цей мінімум складає 1600 грн – прим. ред).

Чим ми гірші? Я, як Генпрокурор отримую 95 тисяч грн, а начальник відділу ДБР – 160 тисяч грн. Я, за вашими словами, відповідаю за всю справедливість і антикорупцію – авжеж, але чому так несправедливо?» - запитав Кравченко.

«В окружній прокуратурі у кожного прокурора по 5-10 тисяч проваджень, і він отримує 35 тисяч грн. А ДБР, БЕБ – інші. Не кажучи вже про НАБУ, де якісь космічні зарплати… Якщо ви вважаєте, що прокурори усі негідники, то пропишіть у бюджеті зміни – прокурори будуть отримувати 1600, а всі інші «не негідники» – 2102, це буде чесно», зазначив Генпрокурор.

Нагадаємо, у Верховній Раді наразі знаходиться пакет законопроектів про орудні величини, за яким посадові оклади суддів, прокурорів, детективів НАБУ та інших пропонується відв’язати від прожиткового мінімуму.

Ініціаторами виступила група народних депутатів на чолі з головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Загалом – підписи під відповідними законопроектами 13466, 13467, 13468, 13469 поставили більше 100 народних обранців, серед яких голова соціального комітету Ради Галина Третьякова та голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Як писала «Судово-юридична газета», у разі прийняття законопроекту може дещо підвищитися посадовий оклад у прокурорів місцевих прокуратур, який згідно закону наразі становить близько 40 тисяч грн. Так, у статті 81 закону про прокуратуру буде передбачено, що посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 15,2 базових (орудних) величин. Тобто, 52 744 грн.

Разом з тим, слід зазначити, що у середині серпня Верховна Рада планує прийняти в цілому законопроект 13439-3 про зміни до бюджету на 2025 рік. Відповідно до нього буде збільшено прожитковий мінімум, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури – з 1 серпня 2025 року по 31 грудня 2025 року він становитиме 2102 грн (замість 1600 грн).

Наразі посадовий оклад прокурора окружної прокуратури становить 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, розмір якого встановлено на 1 січня календарного року. Таким чином, у разі прийняття змін до бюджету оклад місцевих прокурорів збільшиться з 40 тисяч грн до 52 550 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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