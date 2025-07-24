Відпочинок із подальшою втечею до Румунії — на Закарпатті викрили схему переправлення військовозобов’язаного

За даними слідства, мешканець Дніпра заплатив 7 тисяч доларів за незаконний «трансфер» до Румунії, але був затриманий разом із організаторами на підході до кордону.

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На Закарпатті повідомлено про підозру трьом жителям селища Великий Бичків, причетним до організації незаконного переправлення військовозобов’язаного до Румунії. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Згідно матеріалів слідства, 44-річна мешканка селища Великий Бичків, у змові із двома односельцями намагались організувати незаконне переправлення військовозобов’язаного чоловіка через держкордон.

Загальна вартість незаконного «трансферу», які «клієнт» сплатив організаторці склала 7 тисяч доларів.

Згідно домовленості, мешканець Дніпра приїхав на Тячівщину під виглядом відпочивальника. Уже далі, його на авто доправили до межі з держкордоном. Річку чоловік повинен був пройти мілководдям поза встановленими пунктами пропуску, проте на підході їх затримали правоохоронці.

У залежності від скоєного трьом підозрюваним інкриміновано незаконне переправлення через державний кордон України, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч.3 ст.332 КК України). Двоє співвиконавців оголошені в розшук.

Організаторку незаконного «трансферу» до ЄС взято під варту із альтернативою внесення застави понад 908 тисяч гривень. Наразі жінка утримується під вартою. Правоохоронці встановлюють усіх причетних.

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