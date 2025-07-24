Отдых с дальнейшим бегством в Румынию — на Закарпатье разоблачили схему переправки военнообязанного

По данным следствия, житель Днепра заплатил 7 тысяч долларов за незаконный трансфер в Румынию, но был задержан вместе с организаторами на подходе к границе.

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На Закарпатье сообщено о подозрении трём жителям посёлка Великий Бычков, причастным к организации незаконной переправки военнообязанного в Румынию. Об этом сообщает областная прокуратура.

Согласно материалам следствия, 44-летняя жительница посёлка Великий Бычков в сговоре с двумя односельчанами пытались организовать незаконную переправку военнообязанного мужчины через государственную границу.

Общая стоимость незаконного «трансфера», которую «клиент» выплатил организаторше, составила 7 тысяч долларов.

По договорённости житель Днепра прибыл в Тячевский район под видом отдыхающего. Далее его на автомобиле доставили к границе. Реку мужчина должен был пересечь вброд вне установленных пунктов пропуска, однако на подходе их задержали правоохранители.

В зависимости от роли в совершённом, троим подозреваемым инкриминируется незаконная переправка через государственную границу Украины, совершённая по предварительному сговору группой лиц из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Двое соучастников объявлены в розыск.

Организаторшу незаконного «трансфера» в ЕС взяли под стражу с альтернативой внесения залога свыше 908 тысяч гривен. В настоящее время женщина находится под стражей. Правоохранители устанавливают всех причастных.

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