В Украине забронированы более двух тысяч священнослужителей-руководителей религиозных организаций

Государственная служба Украины по вопросам этнополитики и свободы совести сообщила, сколько было забронировано священнослужителей-руководителей религиозных организаций.

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В Украине получили бронь от мобилизации 2285 священнослужителей-руководителей религиозных организаций. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Государственную службу Украины по вопросам этнополитики и свободы совести.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день 7726 религиозных организаций признаны критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Напомним, 26 декабря правительство предусмотрело возможность бронирования священнослужителей религиозных организаций в условиях мобилизации. Установлено, что бронированию подлежат священнослужители согласно перечню должностей, утвержденному Госэтнополитики. Также определено, что на юридические лица — религиозные организации — не распространяется требование о зарплате 20 тыс. грн, которое действует для критически важных предприятий, работников которых можно забронировать.

5 февраля Госэтнополитики утвердила критерии определения религиозной организации как критически важной для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, а также перечень должностей военнообязанных священнослужителей, которые подлежат бронированию на период мобилизации и военное время.

6 июня Госэтнополитики утвердила перечень из 7726 юридических лиц — религиозных организаций, которые относятся к критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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