Судью Сребнянского райсуда Черниговской области Валентину Ходич уволили в отставку

Валентину Ходич уволили в связи с подачей заявления об отставке

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший совет правосудия 24 июля принял решение уволить Ходич Валентину Михайловну с должности судьи Сребнянского районного суда Черниговской области в связи с подачей заявления об отставке. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Ранее ВСП уволил судей Игоря Устинова и Александра Сингаевского в отставку.

Еще Высший совет правосудия уволил Романа Коваля, Елену Кононенко, Елену Ивахненко и Оксану Фанду.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.