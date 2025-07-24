Суддю Срібнянського райсуду Чернігівської області Валентину Ходіч звільнили у відставку

Валентину Ходіч звільнили у зв’язку з поданням заяви про відставку

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Вища рада правосуддя 24 липня вирішила звільнити Ходіч Валентину Михайлівну з посади судді Срібнянського районного суду Чернігівської області у зв’язку з поданням заяви про відставку. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Раніше ВРП звільнила суддів Ігоря Устинова та Олександра Сингаївського у відставку.

Ще Вища рада правосуддя звільнила Романа Коваля, Олену Кононенко, Олену Івахненко та Оксану Фанду.

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