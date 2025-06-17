ВРП звільнила у відставку чотирьох суддів

14:57, 17 червня 2025
Вища рада правосуддя звільнила Романа Коваля, Олену Кононенко, Олену Івахненко та Оксану Фанду.
17 червня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.
Рада вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:
- Коваля Романа Йосиповича – з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;
- Кононенко Олену Миколаївну – з посади судді Дніпровського апеляційного суду;
- Івахненко Олену Григорівну – з посади судді Чигиринського районного суду Черкаської області;
- Фанду Оксану Анатоліївну – з посади судді Слобідського районного суду міста Харкова.
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