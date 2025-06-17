ВРП звільнила у відставку чотирьох суддів

Вища рада правосуддя звільнила Романа Коваля, Олену Кононенко, Олену Івахненко та Оксану Фанду.

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17 червня Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами.

Рада вирішила звільнити чотирьох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Коваля Романа Йосиповича – з посади судді Восьмого апеляційного адміністративного суду;

Кононенко Олену Миколаївну – з посади судді Дніпровського апеляційного суду;

Івахненко Олену Григорівну – з посади судді Чигиринського районного суду Черкаської області;

Фанду Оксану Анатоліївну – з посади судді Слобідського районного суду міста Харкова.

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