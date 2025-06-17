ВСП уволил в отставку четырех судей

14:57, 17 июня 2025
Высший совет правосудия уволил Романа Коваля, Елену Кононенко, Елену Ивахненко и Оксану Фанду.
17 июня Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам.
Совет решил уволить четырех судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:
- Коваля Романа Иосифовича - с должности судьи Восьмого апелляционного административного суда;
- Кононенко Елену Николаевну - с должности судьи Днепровского апелляционного суда;
- Ивахненко Елену Григорьевну - с должности судьи Чигиринского районного суда Черкасской области;
- Фанду Оксану Анатольевну - с должности судьи Слободского районного суда города Харькова.
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