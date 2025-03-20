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В Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей

17:50, 20 марта 2025
Госэтнополитики утвердила критерии критичности религиозных организаций и перечень должностей священнослужителей для бронирования от мобилизации.
В Украине утвердили критерии для бронирования священнослужителей
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Государственная служба по этнополитике и свободе совести Украины утвердила критерии, согласно которым религиозные организации могут получить статус критически важных для экономики и жизнеобеспечения населения в особый период. Также в этом документе определены условия, при которых военнообязанные священнослужители могут быть забронированы от мобилизации. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Действие этого приказа распространяется на священнослужителей:

  • являющиеся руководителями религиозных организаций и сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований;
  • работающих в религиозных организациях на условиях трудового договора в количестве, необходимом для обеспечения надлежащей деятельности религиозных организаций.

Согласно установленным требованиям, религиозная организация может получить статус критически важной для экономической стабильности и жизнеобеспечения населения в исключительный период, если одновременно отвечает следующим условиям:

  • в Едином госреестре содержатся сведения об идентификационном коде юридического лица;
  • запись о государственной регистрации создания юридического лица внесена в Единый госреестр юрлиц не позднее 26 декабря 2024;
  • религиозная организация не включена в список религиозных организаций в Украине, аффилированных с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена;
  • религиозная организация не расположена на оккупированных территориях;
  • устав (положение) религиозной организации не утратил силу в части, которой определяется полное официальное название религиозной организации;
  • религиозная организация внесена в Реестр неприбыльных учреждений и организаций;
  • религиозная организация представила отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной организации за предыдущий базовый отчетный (налоговый) период.

К перечню должностей военнообязанных священнослужителей, которые могут быть забронированы на время мобилизации и военного положения, относятся:

  • священнослужитель – руководитель религиозного центра, религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности;
  • священнослужитель – заместитель руководителя религиозного центра, религиозного управления, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности, имеющей трудовое правоотношение в религиозной организации;
  • священнослужитель – руководитель религиозного общества, монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности;
  • священнослужитель – работник религиозного центра, религиозного управления, религиозного общества, монастыря, религиозного братства, миссионерского общества (миссии), духовного учебного заведения, уполномоченный на выполнение/проведение богослужений, религиозных обрядов, церемоний, осуществление проповеднической деятельности, имеющей трудовые правоотношения в религиозной организации.

Как писала «Судебно-юридическая газета», Венецианская комиссия опубликовала заключение по вопросу альтернативной невоенной службы в Украине по запросу Конституционного Суда. Венецианская комиссия считает, что лицо, отказывающееся от военной службы по убеждениям, нельзя вынуждать носить или использовать оружие.

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