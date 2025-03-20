В Україні затвердили критерії для бронювання священнослужителів

Держетнополітики затвердила критерії критичності релігійних організацій і перелік посад священнослужителів для бронювання від мобілізації.

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Державна служба з етнополітики та свободи совісті України затвердила критерії, за якими релігійні організації можуть отримати статус критично важливих для економіки та життєзабезпечення населення у особливий період. Також у цьому документі визначено умови, за яких військовозобов’язані священнослужителі можуть бути заброньовані від мобілізації. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Дія цього наказу поширюється на священнослужителів:

які є керівниками релігійних організацій і відомості про яких містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

які працюють у релігійних організаціях на умовах трудового договору в кількості, що є необхідною для забезпечення належної діяльності релігійних організацій.

Відповідно до встановлених вимог, релігійна організація може отримати статус критично важливої для економічної стабільності та життєзабезпечення населення у винятковий період, якщо одночасно відповідає таким умовам:

в Єдиному держреєстрі містяться відомості про ідентифікаційний код юридичної особи;

запис про державну реєстрацію створення юридичної особи внесено до Єдиного держреєстру юросіб не пізніше 26 грудня 2024 року;

релігійна організація не включена до переліку релігійних організацій в Україні, афілійованих з іноземною релігійною організацією, діяльність якої в Україні заборонена;

релігійна організація не розташована на окупованих територіях;

статут (положення) релігійної організації не втратив чинність у частині, якою визначається повна офіційна назва релігійної організації;

релігійна організація внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій;

релігійна організація подала звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за попередній базовий звітний (податковий) період.

До переліку посад військовозобов’язаних священнослужителів, які можуть бути заброньовані на час мобілізації та воєнного стану, належать:

священнослужитель — керівник релігійного центру, релігійного управління, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності;

священнослужитель – заступник керівника релігійного центру, релігійного управління, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності, що має трудові правовідносини у релігійній організації;

священнослужитель – керівник релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності;

священнослужитель – працівник релігійного центру, релігійного управління, релігійної громади, монастиря, релігійного братства, місіонерського товариства (місії), духовного навчального закладу, уповноважений на виконання/проведення богослужінь, релігійних обрядів, церемоній, здійснення проповідницької діяльності, що має трудові правовідносини у релігійній організації.

Як писала «Судово-юридична газета», Венеційська комісія опублікувала висновок щодо питання альтернативної невійськової служби в Україні на запит Конституційного Суду. Венеційська комісія вважає, що особу, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не можна змушувати носити чи використовувати зброю.

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