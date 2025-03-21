Водія маршрутки, який віз пасажирів в об’їзд затору по трамвайних коліях в Києві, – оштрафували

В соцмережах поширили відео, як водій маршрутного транспортного засобу рухався трамвайними коліями.

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У Києві оперативно знайшли та притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР.

Зазначимо, що 20 березня в соцмережах поширили відео, як водій маршрутного транспортного засобу рухався трамвайними коліями в Подільському районі аби оминути затор.

Після цього, повідомили у Патрульній поліції Києва, інспектори сектору контролю на автомобільному транспорті розшукали порушника, провели з ним профілактичну бесіду, щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 2 ст. 122 (Розташування транспортних засобів на проїзній частині) КУпАП.

Згідно з п. 11.9 ПДР забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку, відокремлені від проїзної частини трамвайні колії та розділювальну смугу.

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