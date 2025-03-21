У Києві школярі відправляються на весняні канікули – скільки будуть відпочивати

Весняні канікули для столичних школярів розпочнуться 24 березня.

Джерело фото: monkeybusiness/Depositphotos

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У Києві з 24 березня розпочинаються весняні канікули для школярів, які будуть тривати до 30 березня включно. Про це повідомили у КМДА.

Як зазначається, для школярів під час канікул у закладах освіти організують гурткову роботу, інформаційно-освітні та виховні заходи.

Також з 1 квітня столичні школи розпочнуть прийом заяв до перших класів. Цього року батьки вперше можуть подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі «Запис дитини до школи». Документи також можна подати особисто, електронною поштою або надіслати поштою.

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