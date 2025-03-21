Практика судів
  1. В Україні

Чи нараховується ЄСВ на суму компенсації за невикористану відпустку — роз’яснення податківців

07:00, 21 березня 2025
Якщо особам, яким після звільнення з роботи нарахували компенсацію за невикористану відпустку, ЄСВ на зазначені суми не нараховують.
Чи нараховується ЄСВ на суму компенсації за невикористану відпустку — роз’яснення податківців
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Стало відомо, чи нараховується єдиний внесок на суму нарахованої компенсації за невикористану відпустку. Відповідь на це питання надали у Головному управлінні ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Базою нарахування єдиного внеску роботодавцями є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» (пункт 1 частини першої ст. 7 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток у розмірах, передбачених законодавством, є базою для нарахування єдиного внеску.

Статтею 116 Кодексу законів про працю України визначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації провадиться в день звільнення.

Підприємство після звільнення працівника не несе обов’язку страхувальника, а відповідно і платника страхових внесків.

Отже, особам, яким після звільнення з роботи нараховано компенсацію за невикористану відпустку, єдиний внесок на зазначені суми не нараховується.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

податкова звільнення ДПС податки відпустка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дмитро Лубінець відреагував на відео, де працівники ТЦК збивають велосипедистів і поміщають у «бусики»

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що кількість порушень з боку ТЦК зростає, і він буде розбиратися з ситуаціями збиття велосипедистів ТЦК та поміщенням їх до «бусиків».

Апеляційний суд скасував штраф ТЦК, встановивши маніпуляції з датою оповіщення поштою про виклик до ТЦК

Апеляційний адміністративний суд здійснив відстеження поштового відправлення з повісткою від ТЦК на офіційному веб-сайті «Укрпошти» і з’ясував цікаві деталі.

Висновки Верховного Суду свідчать, що виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів не впливає на становище засуджених осіб

Легалізація медичного канабісу та виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів не є змінами до Кримінального кодексу, тому це не скасовує і не пом’якшує відповідальність.

Факт відсутності домовленостей чи контактів службової особи з отримувачем хабаря не впливає на кваліфікацію дій службової особи за статтею 364 КК – Верховний Суд

Разом з тим Об’єднана палата Касаційного кримінального суду підкреслила, що не є зловживанням владою чи службовим становищем помилкове вчинення дій службовою особою, яке спричинило одержання неправомірної вигоди третіми особами, бо воно не характеризуватиметься умисною формою вини.

Протокол та постанова ТЦК не можуть слугувати єдиними доказами оповіщення про необхідність з’явитись до ТЦК — суд

Матеріали справи не містили ані копії повістки із особистим підписом позивача про її отримання, ані відеозапису процесу вручення повістки чи ознайомлення з її змістом, ані акту про відмову від її отримання, ані зворотного повідомлення від установи поштового зв’язку про її надсилання.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео