Чи нараховується ЄСВ на суму компенсації за невикористану відпустку — роз’яснення податківців

Якщо особам, яким після звільнення з роботи нарахували компенсацію за невикористану відпустку, ЄСВ на зазначені суми не нараховують.

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Стало відомо, чи нараховується єдиний внесок на суму нарахованої компенсації за невикористану відпустку. Відповідь на це питання надали у Головному управлінні ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі.

Базою нарахування єдиного внеску роботодавцями є сума нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці» (пункт 1 частини першої ст. 7 Закону України від 8 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Суми грошових компенсацій у разі невикористання щорічних (основної та додаткових) відпусток у розмірах, передбачених законодавством, є базою для нарахування єдиного внеску.

Статтею 116 Кодексу законів про працю України визначено, що при звільненні працівника виплата всіх сум, що належать йому від підприємства, установи, організації провадиться в день звільнення.

Підприємство після звільнення працівника не несе обов’язку страхувальника, а відповідно і платника страхових внесків.

Отже, особам, яким після звільнення з роботи нараховано компенсацію за невикористану відпустку, єдиний внесок на зазначені суми не нараховується.

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