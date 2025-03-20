Практика судів
  1. Відео
  2. / В Україні

У Києві водій катався містом з перевернутим номерним знаком – відео

23:48, 20 березня 2025
Водій автомобіля Volkswage неналежним чином закріпив державний номерний знак.
У Києві водій катався містом з перевернутим номерним знаком – відео
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві водій керував автівкою Volkswagen з перевернутим номерним знаком. Його помітили інспектори у Святошинському районі під час патрулювання.

Патрульні зупинили транспортний засіб, провели профілактичну бесіду з водієм щодо недопущення подібних випадків у майбутньому та винесли на нього постанову за ч. 1 ст. 121-3 (Порушення вимог законодавства щодо використання номерних знаків транспортних засобів) КУпАП.

Водії транспортних засобів притягуються до відповідальності за керування або експлуатацію автомобіля:

  • без номерного знака;
  • з номерним знаком, що не належить цьому транспортному засобу;
  • з номерним знаком, що не відповідає встановленим зразкам або вимогам;
  • з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці;
  • перевернутим чи неосвітленим номерним знаком;
  • закритим іншими предметами (в тому числі прозорими);
  • із нанесенням на номерний знак покриття або застосування матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
  • забрудненим номерним знаком, якщо така забрудненість не дає можливості чітко визначити символи або буквено-числову комбінацію номерного знака з відстані 20 метрів;
  • умисне приховування номерного знака.

Санкція статті передбачає адміністративну відповідальність, а саме штраф — 1190 гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція ПДР Київ штраф

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Дмитро Лубінець відреагував на відео, де працівники ТЦК збивають велосипедистів і поміщають у «бусики»

Омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що кількість порушень з боку ТЦК зростає, і він буде розбиратися з ситуаціями збиття велосипедистів ТЦК та поміщенням їх до «бусиків».

Апеляційний суд скасував штраф ТЦК, встановивши маніпуляції з датою оповіщення поштою про виклик до ТЦК

Апеляційний адміністративний суд здійснив відстеження поштового відправлення з повісткою від ТЦК на офіційному веб-сайті «Укрпошти» і з’ясував цікаві деталі.

Висновки Верховного Суду свідчать, що виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів не впливає на становище засуджених осіб

Легалізація медичного канабісу та виключення Кабміном канабісу зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів не є змінами до Кримінального кодексу, тому це не скасовує і не пом’якшує відповідальність.

Факт відсутності домовленостей чи контактів службової особи з отримувачем хабаря не впливає на кваліфікацію дій службової особи за статтею 364 КК – Верховний Суд

Разом з тим Об’єднана палата Касаційного кримінального суду підкреслила, що не є зловживанням владою чи службовим становищем помилкове вчинення дій службовою особою, яке спричинило одержання неправомірної вигоди третіми особами, бо воно не характеризуватиметься умисною формою вини.

Протокол та постанова ТЦК не можуть слугувати єдиними доказами оповіщення про необхідність з’явитись до ТЦК — суд

Матеріали справи не містили ані копії повістки із особистим підписом позивача про її отримання, ані відеозапису процесу вручення повістки чи ознайомлення з її змістом, ані акту про відмову від її отримання, ані зворотного повідомлення від установи поштового зв’язку про її надсилання.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео