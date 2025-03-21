На Львівщині 65-річний водій заплатить штраф через ігнорування хвилини мовчання

Чоловік проігнорував вимогу регулювальника про зупинку під час хвилини мовчання.

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У Львівській області патрульні поліцейські оштрафували водія, який проігнорував вимогу регулювальника про зупинку під час хвилини мовчання. Про це повідомляє патрульна поліція регіону.

Вказується, що інцидент трапився на трасі Львів-Шегині у межах міста Мостиська.

Так, патрульні о 09:00 зупинили рух транспорту під час загальнонаціональної хвилини мовчання. Проте водій Renault Megane, 65-річний місцевий мешканець, проігнорував вимогу регулювальника про зупинку.

Правоохоронці зазначили, що порушнику виписали постанову за ч.2 ст.122 (проїзд на заборонний жест регулювальника) КУпАП, що передбачає 510 грн штрафу.

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