На Львовщине 65-летний водитель заплатит штраф из-за игнорирования минуты молчания

Мужчина проигнорировал требование регулятора об остановке во время минуты молчания.

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Во Львовской области патрульные полицейские оштрафовали водителя, проигнорировавшего требование регулировщика об остановке во время минуты молчания. Об этом сообщает патрульная полиция региона.

Отмечается, что инцидент произошёл на трассе Львов-Шегини в пределах города Мостиска.

Так, патрульные в 09:00 остановили движение транспорта на время общенациональной минуты молчания. Однако водитель Renault Megane, 65-летний местный житель, проигнорировал требование регулировщика об остановке.

Правоохранители отметили, что нарушителю выписали постановление по ч.2 ст.122 (проезд на запрещающий жест регулировщика) КУоАП, предусматривающей штраф в размере 510 грн.

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