На Львовщине 65-летний водитель заплатит штраф из-за игнорирования минуты молчания

Во Львовской области патрульные полицейские оштрафовали водителя, проигнорировавшего требование регулировщика об остановке во время минуты молчания. Об этом сообщает патрульная полиция региона.
Отмечается, что инцидент произошёл на трассе Львов-Шегини в пределах города Мостиска.
Так, патрульные в 09:00 остановили движение транспорта на время общенациональной минуты молчания. Однако водитель Renault Megane, 65-летний местный житель, проигнорировал требование регулировщика об остановке.
Правоохранители отметили, что нарушителю выписали постановление по ч.2 ст.122 (проезд на запрещающий жест регулировщика) КУоАП, предусматривающей штраф в размере 510 грн.
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