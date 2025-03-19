Венеційська комісія вважає, що особу, яка відмовляється від військової служби за переконаннями, не можна змушувати носити чи використовувати зброю

Венеційська комісія 18 березня опублікувала висновок за запитом виконувача обов’язків голови Конституційного Суду України щодо альтернативної служби.
Так, листом від 4 грудня 2024 року на той момент виконувач обов’язків голови КСУ Віктор Кривенко звернувся до Венеційської комісії із запитом amicus curiae (висновку) щодо альтернативної (невійськової) служби.
Питання, поставлені Конституційним Судом України перед Венеційською комісією, виникли у зв’язку з конституційною скаргою щодо обвинувачення в ухиленні від військової служби особою, яка відмовляється від неї з мотивів совісті. Заявник є давнім членом Церкви адвентистів сьомого дня — релігійної організації, доктрина якої не допускає ні використання зброї, ні навіть участі у військовій службі без зброї.
Суди постановили, що українське законодавство не передбачає заміну військової служби під час мобілізації, а право на прояв своєї релігії чи переконань не є абсолютним і підпорядковується конституційному обов’язку захищати територіальну цілісність і суверенітет держави від іноземної агресії.
Венеційська комісія послалася на дані Європейського бюро з питань відмови від військової служби з мотивів совісті, яке вказує, що з початку повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року в Україні припинено визнання права на відмову від військової служби з мотивів совісті. У межах поточної мобілізації жодну заяву на альтернативну службу не було задоволено.
Як зазначила Венеційська комісія, поставлені КСУ питання можна звести до двох:
Венеційська комісія зазначила, що міжнародні стандарти, які стосуються відмови від військової служби за переконаннями, можна підсумувати так:
Венеційська комісія вважає, що сама природа відмови від військової служби за переконаннями передбачає, що вона не може бути повністю виключена навіть у воєнний час, хоча держави мають обмежену свободу розсуду, особливо в умовах загальної мобілізації. Однак Венеційська комісія вважає, що за жодних обставин відмовник за переконаннями не може бути змушений носити або використовувати зброю, навіть для самооборони країни.
Венеційська комісія залишається в розпорядженні Конституційного Суду України для подальшої допомоги у цьому питанні.
Автор: Наталя Мамченко
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