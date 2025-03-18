Генштаб спростував чутки про просування російських підрозділів у Сумській області

Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ під контролем, — Генштаб.

Фото: Генштаб

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Генеральний штаб Збройних сил України спростував інформацію про просування підрозділів Російської Федерації вглиб території Сумської області. Відомості, які поширюються в соціальних мережах, не відповідають дійсності, зазначають в ЗСУ.

За інформацією штабу, російські окупанти намагаються входити невеликими групами у деякі населені пункти прикордонних територій України. Однак усі ці спроби успішно зупиняються завдяки злагодженим діям українських військ та ефективній оборонній системі. Ворог зазнає значних втрат у живій силі.

В Збройних силах України підкреслили, що вживаються всі необхідні заходи для посилення оборони, зокрема технічними засобами та резервами. Українські воїни також продовжують утримувати території в Курській області.

Зазначається, що противник продовжує інформаційно-психологічний тиск, поширюючи пропагандистські наративи з метою дискредитації українського командування та поширення панічних настроїв. Українці закликаються довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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