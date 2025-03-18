Генштаб опроверг слухи о продвижении российских подразделений в Сумской области

Ситуация на границе Сумской области с Курской областью РФ под контролем, – Генштаб.

Фото: Генштаб

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины опроверг информацию о продвижении подразделений Российской Федерации вглубь территории Сумской области. Сведения, которые распространяются в социальных сетях, не соответствуют действительности, отмечают в ВСУ.

По информации штаба, российские оккупанты пытаются входить небольшими группами в некоторые населенные пункты приграничных территорий Украины. Однако все эти попытки успешно останавливаются благодаря слаженным действиям украинских войск и эффективной оборонительной системе. Враг несет значительные потери в живой силе.

В Вооруженных силах Украины подчеркнули, что принимаются все необходимые меры для усиления обороны, в частности техническими средствами и резервами. Украинские воины также продолжают удерживать территории в Курской области.

Отмечается, что противник продолжает информационно-психологическое давление, распространяя пропагандистские нарративы с целью дискредитации украинского командования и распространения панических настроений. Украинцы призываются доверять только официальным источникам информации.

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