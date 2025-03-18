Будущие контрактники смогут выбирать локацию для прохождения ВВК через Резерв+

Минобороны внедряет изменения в медосмотре для контрактников – три варианта локаций.

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Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко анонсировала изменения в процедуре медосмотра для контрактников. Теперь граждане, которые планируют подписать контракт, могут выбрать удобную локацию для прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Ранее медосмотр был привязан только к месту учета, но теперь возможны три варианта:

По месту учета, как и раньше

По месту жительства

На базе будущей воинской части

Это позволит сэкономить время тем, кто состоит на учете в одном городе, но проживает в другом. Для этого необходимо обновить приложение Резерв+ до последней версии.

Черногоренко отметила, что эти изменения являются частью развития реформы ВВК, что делает процесс поступления на службу в Силы обороны более удобным и доступным для желающих приобщиться к армии.

Добавим, ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что военнообязанные мужчины за рубежом от 18 до 60 лет смогут стать на воинский учет дистанционно.

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