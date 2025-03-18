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Белый дом опубликовал итоги разговора Трампа и Путина

19:50, 18 марта 2025
По итогам разговора Трампа и Путина достигнуто согласие, что движение к миру в Украине начнется с прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры – сообщает Белый дом.
Белый дом опубликовал итоги разговора Трампа и Путина
Фото: CNN
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Белый дом опубликовал отчет о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с Путиным.

Ниже приводим полный текст заявления.

«Сегодня президент Трамп и президент Путин обсудили необходимость мира и прекращения огня в войне в Украине. Оба лидера согласились, что этот конфликт должен завершиться долгосрочным миром. Они также подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией. Кровь и ресурсы, которые Украина и Россия тратят на эту войну, лучше было бы направить на нужды их народов.

Этот конфликт никогда не должен был начаться и давно должен был быть завершен искренними и добросовестными усилиями по достижению мира. Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры, а также с технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке.

Лидеры широко обсудили Ближний Восток как регион потенциального сотрудничества для предотвращения будущих конфликтов. Они также обсудили необходимость предотвращения распространения стратегического оружия и будут взаимодействовать с другими сторонами, чтобы обеспечить максимально широкое применение этих мер. Оба лидера разделяют мнение, что Иран никогда не должен оказаться в положении, позволяющем уничтожить Израиль.

Оба лидера согласились, что будущее с улучшенными двусторонними отношениями между Соединенными Штатами и Россией имеет огромные перспективы. Это включает крупные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда мир будет достигнут» – сообщил Белый дом.

В свою очередь, в Кремле заявили, что «в контексте инициативы Президента США о введении 30-дневного перемирия – с российской стороны обозначен ряд существенных моментов».

При этом отмечается, что «в ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры», на что в Кремле согласились.

Также там сообщается, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными – 175 на 175 человек.

Будут созданы российская и американская экспертные группы для дальнейших обсуждений.

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США россия путин Дональд Трамп энергетика война

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По итогам разговора Трампа и Путина достигнуто согласие, что движение к миру в Украине начнется с прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры – сообщает Белый дом.

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