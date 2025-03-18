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Білий дім опублікував підсумки розмови Трампа і Путіна

19:50, 18 березня 2025
За підсумками розмови Трампа і Путіна досягнуто згоди, що рух до миру в Україні розпочнеться з припинення вогню у сфері енергетики та інфраструктури – повідомляє Білий дім.
Білий дім опублікував підсумки розмови Трампа і Путіна
Фото: CNN
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Білий дім опублікував звіт про телефонну розмову президента США Дональда Трампа з Путіним.

Нижче наводимо повний текст заяви.

«Сьогодні президент Трамп і президент Путін обговорили необхідність миру та припинення вогню у війні в Україні. Обидва лідери погодилися, що цей конфлікт має завершитися довгостроковим миром. Вони також підкреслили необхідність покращення двосторонніх відносин між Сполученими Штатами і Росією. Кров і ресурси, які Україна та Росія витрачають на цю війну, краще було б спрямувати на потреби їхніх народів.

Цей конфлікт ніколи не мав розпочатися і давно мав бути завершений щирими та добросовісними зусиллями для досягнення миру. Лідери погодилися, що рух до миру розпочнеться з припинення вогню у сфері енергетики та інфраструктури, а також із технічних переговорів щодо реалізації морського припинення вогню в Чорному морі, повного припинення вогню та постійного миру. Ці переговори розпочнуться негайно на Близькому Сході.

Лідери широко обговорили Близький Схід як регіон потенційної співпраці для запобігання майбутнім конфліктам. Вони також обговорили необхідність запобігання поширенню стратегічної зброї та співпрацюватимуть з іншими сторонами, щоб забезпечити максимально широке застосування цих заходів. Обидва лідери поділяють думку, що Іран ніколи не повинен опинитися в становищі, яке дозволить йому знищити Ізраїль.

Обидва лідери погодилися, що майбутнє з покращеними двосторонніми відносинами між Сполученими Штатами і Росією має величезні перспективи. Це включає великі економічні угоди та геополітичну стабільність, коли мир буде досягнуто», – повідомив Білий дім.

У свою чергу, у Кремлі заявили, що «в контексті ініціативи Президента США про введення 30-денного перемир’я – з російського боку позначено низку суттєвих моментів».

При цьому зазначається, що «під час бесіди Дональд Трамп висунув пропозицію про взаємну відмову сторін конфлікту від ударів на 30 днів по об’єктах енергетичної інфраструктури», на що в Кремлі погодилися.

Також там повідомляється, що 19 березня між російською та українською сторонами буде здійснено обмін полоненими – 175 на 175 осіб.

Будуть створені російська та американська експертні групи для подальших обговорень.

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США росія путін Дональд Трамп енергетика війна

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Білий дім опублікував підсумки розмови Трампа і Путіна

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