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Обмін полоненими, стримання вогню по енергетичній інфраструктурі на 30 днів – головні тези розмови Путіна з Трампом

19:41, 18 березня 2025
Крім цього, обговорювалося питання забезпечення безпеки в Чорному морі та шляхи врегулювання конфлікту в Україні.
Обмін полоненими, стримання вогню по енергетичній інфраструктурі на 30 днів – головні тези розмови Путіна з Трампом
Фото: ТСН
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Як раніше повідомлялося, президент США Дональд Трамп мав телефонну розмову з Володимиром Путіним. Як передають росЗМІ, Путін повідомив американському лідеру Дональду Трампу про проведення обміну полоненими між Росією та Україною, який відбудеться в середу за формулою 175 на 175 осіб. Інформація надійшла від пресслужби Кремля.

Путін також висловив готовність до спільної роботи з США для розробки шляхів мирного врегулювання війни в Україні. Відповідно до заяви, Росія та США планують створити експертні групи, які займуться українським врегулюванням.

Крім того, Путін підтримав ініціативу Трампа щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі і погодився з ідеєю взаємної відмови Росії та України від ударів по енергетичній інфраструктурі протягом 30 днів. За словами Путіна, цю команду вже отримали російські військові.

Як повідомляє Білий дім, Росія та Сполучені Штати негайно починають переговори на Близькому Сході для досягнення мирного врегулювання конфлікту в Україні.

Під час обговорення, яке відбулося між президентами Росії Володимиром Путіним та США Дональдом Трампом, було акцентовано на необхідності припинення поширення стратегічних озброєнь.

Білий дім також заявив, що майбутнє двосторонніх відносин між Москвою і Вашингтоном має включати не тільки геополітичну стабільність, але й значні економічні угоди.

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США росія путін Дональд Трамп

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