Обмен пленными, сдерживание огня по энергетической инфраструктуре на 30 дней – главные тезисы разговора Путина с Трампом

Кроме этого, обсуждался вопрос обеспечения безопасности в Черном море и пути урегулирования конфликта в Украине.

Фото: ТСН

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Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп имел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Как передают росСМИ, Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу о проведении обмена пленными между Россией и Украиной, который состоится в среду по формуле 175 на 175 человек. Информация поступила от пресс-службы Кремля.

Путин также выразил готовность к совместной работе с США для разработки путей мирного урегулирования войны в Украине. Согласно заявлению, Россия и США планируют создать экспертные группы, которые займутся украинским урегулированием.

Кроме того, Путин поддержал инициативу Трампа по обеспечению безопасности судоходства в Черном море и согласился с идеей взаимного отказа России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре в течение 30 дней. По словам Путина, эту команду уже получили российские военные.

Как сообщает Белый дом, Россия и Соединенные Штаты немедленно начинают переговоры на Ближнем Востоке для достижения мирного урегулирования конфликта в Украине.

Во время обсуждения, которое состоялось между президентами России Владимиром Путиным и США Дональдом Трампом, было акцентировано на необходимости прекращения распространения стратегических вооружений.

Белый дом также заявил, что будущее двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном должно включать не только геополитическую стабильность, но и значительные экономические соглашения.

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