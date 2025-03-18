Телефонный разговор Трампа и Путина завершился – Белый дом

Телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным завершился. Об этом сообщили в Белом доме, передает NBC News.
По информации представителя администрации, диалог продолжался более полутора часов.
Ожидается, что вскоре Трамп проведет пресс-конференцию, где прокомментирует итоги переговоров.
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