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В Раде зарегистрировали законопроект о семейном предпринимательстве — какие условия, налоги и запреты

07:54, 19 марта 2025
Законопроект определяет правовые, экономические, социальные и организационные отношения в сфере семейного предпринимательства.
В Раде зарегистрировали законопроект о семейном предпринимательстве — какие условия, налоги и запреты
Фото: 24tv.ua
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В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект №13109 о семейном предпринимательстве, который будет способствовать восстановлению и развитию экономического и человеческого потенциала страны в послевоенный период.

«Законопроект о семейном предпринимательстве стал результатом работы Рабочей группы по совершенствованию законодательства в сфере малого и среднего бизнеса», — рассказывает инициатор законопроекта, народный депутат Украины, глава подкомитета по вопросам взаимодействия государства и бизнеса и инвестиций Игорь Марчук.

Этот законопроект определяет правовые, экономические, социальные и организационные отношения в сфере семейного предпринимательства и направлен на содействие занятости, предотвращение трудовой миграции, ликвидацию безработицы, обеспечение роста благосостояния граждан и социально-экономического развития Украины.

Проектом закона семейное предпринимательство определяется как форма занятости граждан – членов одной семьи с целью достижения экономических и социальных результатов и/или получения прибыли.

Одновременно, согласно Закону Украины «О занятости населения», занятость – это не запрещенная законодательством деятельность лиц, связанная с удовлетворением их личных и общественных потребностей с целью получения дохода (заработной платы) в денежной или иной форме, а также деятельность членов одной семьи, которые осуществляют хозяйственную деятельность или работают у субъектов хозяйствования, основанных на их собственности, в том числе безвозмездно.

В то же время данным Законом определено понятие свободно выбранной занятости, которая является реализацией права гражданина свободно выбирать вид деятельности, не запрещенный законом (в частности, такой, который не связан с выполнением оплачиваемой работы), а также профессию и место работы в соответствии со своими способностями и потребностями.

Учитывая изложенное, проектом закона предлагается определить, что семейное предпринимательство может осуществляться несколькими, но не менее чем двумя, членами одной семьи – гражданами Украины и проводиться как в статусе юридического лица – семейного предприятия, так и в статусе физического лица-предпринимателя – субъекта семейного предпринимательства.

Субъект семейного предпринимательства организовывается физическим лицом совместно с членами его семьи на основании договора (декларации) о создании такого субъекта семейного предпринимательства, существенные условия которого определены проектом закона.

Главой субъекта семейного предпринимательства является его основатель – физическое лицо-предприниматель.

Членами субъекта семейного предпринимательства могут быть члены одной семьи первой и второй степени родства, достигшие 14-летнего возраста, которые, реализуя свое право на свободно выбранную занятость, объединились для совместного ведения семейного предпринимательства и соблюдают положения договора (декларации) о создании субъекта семейного предпринимательства.

В целях проекта закона определено, кто является членами семьи главы субъекта семейного предпринимательства первой и второй степени родства.

Вместе с этим, в случае необходимости субъект семейного предпринимательства имеет право привлекать к работе других граждан – лиц, работающих в субъекте семейного предпринимательства по трудовому договору (контракту). Однако общая численность членов субъекта семейного предпринимательства и лиц, работающих по трудовому договору (контракту), не должна превышать 10 человек.

Одновременно количество лиц, работающих в субъекте семейного предпринимательства по трудовому договору (контракту), не может превышать количество членов субъекта семейного предпринимательства.

Также проектом закона предлагается предусмотреть, что отношения между членами субъекта семейного предпринимательства в процессе ведения семейного бизнеса, включая вопросы оплаты труда, регулируются ими самостоятельно и не считаются трудовыми.

Это связано с тем, что на сегодняшний день подавляющее большинство малых предпринимателей ведут свою деятельность семьями, при этом не получая заработную плату.

Предложенная норма упростит функционирование субъектов семейного предпринимательства за счет сокращения временных и финансовых затрат, что, в свою очередь, способствует значительному росту их количества и занятости населения, сказано в пояснительной записке.

Также проектом закона предусмотрено, что субъект семейного предпринимательства находится на упрощенной системе налогообложения, учета и отчетности на условиях, определенных Налоговым кодексом Украины.

В то же время субъекту семейного предпринимательства запрещено осуществлять хозяйственную деятельность в сферах:

  • оптовой торговли;
  • производства, экспорта, импорта, продажи подакцизных товаров (кроме розничной продажи топливно-смазочных материалов в емкостях до 20 литров и деятельности физических лиц, связанной с розничной продажей пива, сидра, пери (без добавления спирта) и столовых вин);
  • ресторанного хозяйства, если такая деятельность осуществляется в торговом объекте, где одновременно осуществляется торговля подакцизными товарами (кроме розничной продажи пива, сидра, пери (без добавления спирта) и столовых вин).

Ранее сообщалось, что в январе этого года прекратили свою деятельность 61 455 ФЛП – это рекордный показатель за все время полномасштабного вторжения. При этом открыли ФЛП всего 21 358 человек.

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Верховная Рада Украины ФЛП

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