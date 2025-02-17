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В январе закрылось рекордное количество ФЛП — более 60 тысяч

11:08, 17 февраля 2025
Открыли ФЛП в январе всего 21 358 человек.
В январе закрылось рекордное количество ФЛП — более 60 тысяч
Фото: dev.ua
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В январе этого года прекратили свою деятельность 61 455 ФЛП – это рекордный показатель за все время полномасштабного вторжения. При этом открыли ФЛП в прошлом месяце всего 21 358 человек, пишет «Опендатабот».

Отмечается, что, несмотря на риски войны, с марта 2022 года количество начинающих свою деятельность ФЛП почти всегда превышало количество закрытых. В конце 2024 года ситуация начала меняться. Это, вероятно, связано с ростом налоговой нагрузки на предпринимателей.

В «Опендатаботе» добавляют, что в начале 2024 года открылись 16 309 новых ФЛП, а прекратили свою деятельность только 6628. Уже в декабре зафиксировали 21 514 новых предпринимателей, а прекратили свою деятельность 19 511.

«В общей сложности 126 млрд грн налога уплатили ФЛП за почти 3 года полномасштабной. Сумма единого налога, уплачиваемая предпринимателями, растет год к году, кроме 2022-го. В прошлом году сумма поступлений от единого налога была в 1,6 раза больше, чем в 2021 году: 55,1 млрд грн против 34,8 млрд грн», - говорится в сообщении.

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ФЛП

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