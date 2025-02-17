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Госсекретарь Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ

10:52, 17 февраля 2025
Марко Рубио прибыл на переговоры с российскими представителями по урегулированию войны в Украине.
Госсекретарь Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с представителями РФ
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Государственный секретарь США Марко Рубио прибыл в Саудовскую Аравию, где должны пройти переговоры между американской и российской делегациями по урегулированию войны в Украине. Об этом сообщает Reuters.

Рубио вместе с советником президента США по национальной безопасности Майком Уолцом и спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Виткоффом входят в состав американской делегации. Кто именно будет представлять российскую сторону, пока не известно.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в Саудовской Аравии может состояться встреча чиновников США, Украины и России, посвященная прекращению войны.

Напомним, специальный представитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог сказал, что переговоры по завершению войны РФ против Украины ведутся по двум отдельным направлениям – российскому и украинско-союзническому.

Как сообщалось, США хотят провести встречи с РФ и Украиной поочередно, а затем встретиться вместе.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что посетит Саудовскую Аравию, но там не планируются встречи с россиянами.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что и Украина, и представители Европы будут вовлечены в переговорный процесс по завершению российско-украинской войны.

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США россия Украина война Саудовская Аравия Рубио

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