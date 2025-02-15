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США ведут переговоры по войне в Украине по двум направлениям – Кит Келлог

20:27, 15 февраля 2025
Переговоры США с Украиной и Россией ведутся параллельно, – заявил Келлог.
США ведут переговоры по войне в Украине по двум направлениям – Кит Келлог
Фото: Getty Images
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Переговоры, инициированные президентом США Дональдом Трампом по завершению войны России против Украины, ведутся по двум отдельным направлениям - российским и украинско-союзническим. Об этом сообщил специальный представитель США по вопросам Украины и РФ Кит Келлог, передает Интерфакс-Украина.

«Вы видите, что сейчас мы на самом деле идем по двум путям, и это важно осознать: есть российский трек и есть украинский трек. И мы делаем это для скорости», - заявил Келлог во время 8-го Украинского ланча „Your country first - win with us“.

Он отметил, что достичь длительного мира невозможно без участия президента Украины Владимира Зеленского и украинского народа.

По словам Келлога, он работает над американо-украинско-союзническим направлением переговоров, тогда как специальный представитель США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф занимается российским треком.

Напомним, Кит Келлог заявил, что сроками подготовки предложений по завершению войны являются «дни и недели».

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США россия война

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