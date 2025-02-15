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ЕС должен быть на уровне с США в переговорах о будущем Украины – Зеленский

19:45, 15 февраля 2025
По словам Зеленского, Европа играет ключевую роль в помощи Украине и должна быть на переговорах.
ЕС должен быть на уровне с США в переговорах о будущем Украины – Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность присутствия Европы на предстоящих переговорах, поскольку Европейский Союз является значительным партнером для Украины. Он отметил, что хотя Соединенные Штаты являются главным стратегическим партнером в военной сфере, ЕС также играет ключевую роль в помощи Украине.

«Да, Соединенные Штаты в военном плане являются главным стратегическим партнером, но ЕС также является очень большим партнером, и они, ЕС, очень помогли, поэтому нам нужно в любом случае в любой дипломатии в будущем, да, будущее - это не только результат, будущее - это путь, и на этом пути мы должны идти бок о бок с европейцами, поэтому нам нужно, чтобы за любым столом переговоров был представитель Европы», - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент также поблагодарил США и ЕС за их поддержку и подчеркнул, что Украина является частью Европы и стремится стать частью Европейского Союза. «Мы являемся частью Европы континента и будем частью ЕС, и поэтому для нас голос Европы должен звучать на том же уровне», - добавил он.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные без ее участия.

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США ЕС война Владимир Зеленский

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