ЕС должен быть на уровне с США в переговорах о будущем Украины – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность присутствия Европы на предстоящих переговорах, поскольку Европейский Союз является значительным партнером для Украины. Он отметил, что хотя Соединенные Штаты являются главным стратегическим партнером в военной сфере, ЕС также играет ключевую роль в помощи Украине.
«Да, Соединенные Штаты в военном плане являются главным стратегическим партнером, но ЕС также является очень большим партнером, и они, ЕС, очень помогли, поэтому нам нужно в любом случае в любой дипломатии в будущем, да, будущее - это не только результат, будущее - это путь, и на этом пути мы должны идти бок о бок с европейцами, поэтому нам нужно, чтобы за любым столом переговоров был представитель Европы», - сказал Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
Президент также поблагодарил США и ЕС за их поддержку и подчеркнул, что Украина является частью Европы и стремится стать частью Европейского Союза. «Мы являемся частью Европы континента и будем частью ЕС, и поэтому для нас голос Европы должен звучать на том же уровне», - добавил он.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные без ее участия.
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