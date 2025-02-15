ЄС має бути на рівні з США у переговорах щодо майбутнього України – Зеленський

За словами Зеленського, Європа відіграє ключову роль у допомозі Україні та має бути на переговорах.

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Президент України Володимир Зеленський підкреслив важливість присутності Європи на майбутніх перемовинах, оскільки Європейський Союз є значним партнером для України. Він зазначив, що хоча Сполучені Штати є головним стратегічним партнером у військовій сфері, ЄС також відіграє ключову роль у допомозі Україні.

«Так, Сполучені Штати у військовому плані є головним стратегічним партнером, але ЄС також є дуже великим партнером, і вони, ЄС, дуже допомогли, тому нам потрібно в будь-якому випадку в будь-якій дипломатії в майбутньому, так, майбутнє - це не тільки результат, майбутнє - це шлях, і на цьому шляху ми повинні йти пліч-о-пліч з європейцями, тому нам потрібно, щоб за будь-яким столом переговорів був представник Європи», — сказав Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки.

Президент також подякував США та ЄС за їхню підтримку і наголосив, що Україна є частиною Європи і прагне стати частиною Європейського Союзу. «Ми є частиною Європи континенту і будемо частиною ЄС, і тому для нас голос Європи має звучати на тому ж рівні», — додав він.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені без її участі.

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