Практика судів
  1. У світі

Високопосадовці США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня – Bloomberg

19:27, 15 лютого 2025
За даними Bloomberg, у зустрічі візьмуть участь радники з нацбезпеки.
Високопосадовці США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня – Bloomberg
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Високопосадовці США та Росії зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб підготувати потенційний саміт лідерів двох країн, повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Наразі деталі переговорів та список учасників ще узгоджуються. За попередньою інформацією, у зустрічі братимуть участь радники з національної безпеки. Метою є визначення дати саміту до початку Рамадану в березні.

За даними джерел, більшість європейських партнерів не були проінформовані про підготовку. Українських представників також планують залучити, але їхня роль у переговорах залишається невизначеною.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені без її участі.

«Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашими спинами без нашої участі», — заявив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу. «І те саме правило має застосовуватися до всієї Європи». В офісі Зеленського на запит про зустріч не відповіли.

Саудівська Аравія запросила на зустріч представників США, Росії та України. Переговори планує скликати радник з національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед Аль-Айбан. Однак джерела зазначають, що плани можуть змінитися в останню хвилину.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

США росія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія призначила Аудиторську раду, яка слідкуватиме за використанням Україною 50 мільярдів євро в рамках програми реформ Ukraine Facility

Єврокомісія призначила трьох ревізорів для України, які слідкуватимуть за виділенням та використанням кредитів і грантів Україні в рамках програми Ukraine Facility, що передбачає проведення реформ.

Верховна Рада віднесла до державної таємниці інформацію, пов’язану з ліквідацією наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури

Верховна Рада розширила перелік інформації, яка відноситься до державної таємниці, включивши туди дані про резерви для ліквідації наслідків кризових ситуацій на певних об’єктах критичної інфраструктури та про здійснення закупівель за закритими закупівлями.

Верховна Рада повернеться до розгляду законопроекту про створення Військової поліції

У Комітеті Верховної Ради не полишають ідею створення системи військової юстиції, зокрема Військової поліції.

Особи офіцерського складу, які звільняються з військової служби протягом 5 років після закінчення закладу вищої освіти, будуть відшкодовувати витрати державі

Уряд вніс зміни до порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов’язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти.

Суддю ВАКС Ярослава Шкодіна притягнули до відповідальності за філософські запитання у судовому рішенні

Апеляційна палата ВАКС постановила окрему ухвалу стосовно судді першої інстанції Антикорупційного суду Ярослава Шкодіна

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області