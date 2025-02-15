Високопосадовці США та Росії зустрінуться в Саудівській Аравії наступного тижня – Bloomberg

За даними Bloomberg, у зустрічі візьмуть участь радники з нацбезпеки.

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Високопосадовці США та Росії зустрінуться наступного тижня в Саудівській Аравії, щоб підготувати потенційний саміт лідерів двох країн, повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Наразі деталі переговорів та список учасників ще узгоджуються. За попередньою інформацією, у зустрічі братимуть участь радники з національної безпеки. Метою є визначення дати саміту до початку Рамадану в березні.

За даними джерел, більшість європейських партнерів не були проінформовані про підготовку. Українських представників також планують залучити, але їхня роль у переговорах залишається невизначеною.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені без її участі.

«Україна ніколи не погодиться на угоди, укладені за нашими спинами без нашої участі», — заявив президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу. «І те саме правило має застосовуватися до всієї Європи». В офісі Зеленського на запит про зустріч не відповіли.

Саудівська Аравія запросила на зустріч представників США, Росії та України. Переговори планує скликати радник з національної безпеки Саудівської Аравії Мусаед Аль-Айбан. Однак джерела зазначають, що плани можуть змінитися в останню хвилину.

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