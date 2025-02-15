Высокопоставленные чиновники США и России встретятся в Саудовской Аравии на следующей неделе – Bloomberg

По данным Bloomberg, во встрече примут участие советники по нацбезопасности.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высокопоставленные чиновники США и России встретятся на следующей неделе в Саудовской Аравии, чтобы подготовить потенциальный саммит лидеров двух стран, сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сейчас детали переговоров и список участников еще согласовываются. По предварительной информации, во встрече будут участвовать советники по национальной безопасности. Целью является определение даты саммита до начала Рамадана в марте.

По данным источников, большинство европейских партнеров не были проинформированы о подготовке. Украинских представителей также планируют привлечь, но их роль в переговорах остается неопределенной.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные без ее участия.

«Украина никогда не согласится на соглашения, заключенные за нашими спинами без нашего участия», - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу. «И то же правило должно применяться ко всей Европе». В офисе Зеленского на запрос о встрече не ответили.

Саудовская Аравия пригласила на встречу представителей США, России и Украины. Переговоры планирует созвать советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусаед Аль-Айбан. Однако источники отмечают, что планы могут измениться в последнюю минуту.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.