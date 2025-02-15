Зеленский готов поехать на фронт вместе со спецпредставителем США Келлогом

Президент Украины пригласил спецпредставителя США посетить передовую для лучшего понимания войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать на фронт вместе со спецпредставителем США Китом Келлогом, чтобы тот лично оценил ситуацию. После этого украинский лидер надеется на лучшее понимание обстоятельств и готовность обсуждать дальнейшие действия.

«Я бы начал здесь с Келлога, и тогда перейдем к плану. Как я сказал, американской стороне надо больше деталей, больше знаний того, что происходит, и именно понять реалии. Не под чьим-то влиянием, а самим увидеть это. Сделать все, чтобы найти возможность, время и быть ближе к фронту. Я сказал Келлогу, что поеду с ним на фронт, если он будет готов», - заявил Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

По словам президента, важно, чтобы Келлог получил информацию из первых рук - от военных и главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

«Я хочу, чтобы он имел доклад от военных, чтобы он встретился с (Главнокомандующим ВСУ Александром, - ред.) Сырским, может с командирами бригад. И после этого я хочу, чтобы он все это привез (президенту США Дональду, - ред.) Трампу. Показал, рассказал», - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, такой шаг будет способствовать лучшему пониманию позиции Украины.

«Хотя бы шаги. И после этого я буду готов проговорить эти шаги с Трампом», - подытожил президент.

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