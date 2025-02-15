Зеленский готов поехать на фронт вместе со спецпредставителем США Келлогом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов поехать на фронт вместе со спецпредставителем США Китом Келлогом, чтобы тот лично оценил ситуацию. После этого украинский лидер надеется на лучшее понимание обстоятельств и готовность обсуждать дальнейшие действия.
«Я бы начал здесь с Келлога, и тогда перейдем к плану. Как я сказал, американской стороне надо больше деталей, больше знаний того, что происходит, и именно понять реалии. Не под чьим-то влиянием, а самим увидеть это. Сделать все, чтобы найти возможность, время и быть ближе к фронту. Я сказал Келлогу, что поеду с ним на фронт, если он будет готов», - заявил Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.
По словам президента, важно, чтобы Келлог получил информацию из первых рук - от военных и главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
«Я хочу, чтобы он имел доклад от военных, чтобы он встретился с (Главнокомандующим ВСУ Александром, - ред.) Сырским, может с командирами бригад. И после этого я хочу, чтобы он все это привез (президенту США Дональду, - ред.) Трампу. Показал, рассказал», - подчеркнул Зеленский.
По его мнению, такой шаг будет способствовать лучшему пониманию позиции Украины.
«Хотя бы шаги. И после этого я буду готов проговорить эти шаги с Трампом», - подытожил президент.
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