Контракт для мужчин с 18 лет – правильный шаг, это не «бусификация», – Зеленский

Президент считает, что контрактная служба для молодежи – это выбор, а не принуждение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что инициатива с контрактной службой для молодежи является важным решением и не имеет ничего общего с принудительной мобилизацией.

«Все начали понимать, что появился контракт (для граждан 18-24 лет, - ред.). Это очень правильный шаг с нашей стороны. Как говорится, когда не бусификация. Очень серьезная история, когда предлагается контракт молодым людям. Это понятно американским партнерам, потому что у них вся армия контрактная», - сказал Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также отметил, что на Западе уменьшилось количество призывов к снижению мобилизационного возраста в Украине.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин опубликовал условия контракта для граждан 18-24 лет: обязательное условие - участие в боевых действиях, а в случае невыполнения контракта нужно будет вернуть миллион.

Также «Судебно-юридическая газета» писала, что право на миллион согласно постановлению имеют военнослужащие, которых уже успели призвать или принять на контракт в возрасте до 25 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.