Вопрос выборов поднимает только Путин, – заявил Зеленский

По словам Зеленского, вопрос выборов не поднимается на высоком уровне.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос проведения выборов во время войны не поднимается на международном уровне, за исключением единичных голосов из США и заявлений Владимира Путина.

«Никто не поднимает вопрос выборов, если честно. Поднимает только Путин и иногда есть голоса от США. Но на высоком уровне никто не поднимает. Все понимают и наш закон, что это нарушением закона, а самое главное - возможностей нет», - отметил Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также отметил, что Украина осознает последствия такого шага и кому это выгодно.

«Мы понимаем последствия всего этого, чем все это закончится, мы четко понимаем и для чего и для кого это нужно», - добавил Зеленский.

Ранее Президент заявил, что готов говорить о выборах. По его словам, большинство украинцев не хотят проведения президентских выборов до окончания войны в стране.

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