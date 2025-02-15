Практика судов
  1. В Украине

Вопрос выборов поднимает только Путин, – заявил Зеленский

18:46, 15 февраля 2025
По словам Зеленского, вопрос выборов не поднимается на высоком уровне.
Вопрос выборов поднимает только Путин, – заявил Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос проведения выборов во время войны не поднимается на международном уровне, за исключением единичных голосов из США и заявлений Владимира Путина.

«Никто не поднимает вопрос выборов, если честно.  Поднимает только Путин и иногда есть голоса от США. Но на высоком уровне никто не поднимает. Все понимают и наш закон, что это нарушением закона, а самое главное - возможностей нет», - отметил Зеленский во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Он также отметил, что Украина осознает последствия такого шага и кому это выгодно.

«Мы понимаем последствия всего этого, чем все это закончится, мы четко понимаем и для чего и для кого это нужно», - добавил Зеленский.

Ранее Президент заявил, что готов говорить о выборах. По его словам, большинство украинцев не хотят проведения президентских выборов до окончания войны в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Еврокомиссия назначила Аудиторский совет, который будет следить за использованием Украиной 50 миллиардов евро в рамках программы реформ Ukraine Facility

Еврокомиссия назначила трех ревизоров для Украины, которые будут следить за выделением и использованием кредитов и грантов Украине в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающей проведение реформ.

Верховная Рада отнесла к государственной тайне информацию, связанную с ликвидацией последствий кризисных ситуаций на определенных объектах критической инфраструктуры

Верховная Рада расширила перечень информации, относящейся к государственной тайне, включив туда данные о резервах для ликвидации последствий кризисных ситуаций на определенных объектах критической инфраструктуры и осуществлении закупок по закрытым закупкам.

Верховная Рада вернется к рассмотрению законопроекта о создании Военной полиции

В Комитете Верховной Рады не оставляют идею создания системы военной юстиции, в частности, Военной полиции.

Лица офицерского состава, которые увольняются с военной службы в течение 5 лет после окончания заведения высшего образования, будут возмещать расходы государству

Правительство внесло изменения в порядок возмещения курсантами и лицами офицерского состава расходов, связанных с их содержанием в высших учебных заведениях.

Судью ВАКС Ярослава Шкодина привлекли к ответственности за философские вопросы в судебном решении

Апелляционная палата ВАКС постановила отдельное определение в отношении судьи первой инстанции Антикоррупционного суда Ярослава Шкодина

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області