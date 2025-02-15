Питання виборів підіймає лише Путін, – заявив Зеленський

За словами Зеленського, питання виборів не порушується на високому рівні.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що питання проведення виборів під час війни не порушується на міжнародному рівні, за винятком поодиноких голосів із США та заяв Володимира Путіна.

«Ніхто не підіймає питання виборів, якщо чесно. Підіймає лише Путін та іноді є голоси від США. Але на високому рівні ніхто не підіймає. Всі розуміють і наш закон, що це порушенням закону, а найголовніше – можливостей немає», – зазначив Зеленський під час Мюнхенської безпекової конференції.

Він також наголосив, що Україна усвідомлює наслідки такого кроку та кому це вигідно.

«Ми розуміємо наслідки всього цього, чим все це закінчиться, ми чітко розуміємо і для чого та для кого це потрібно», – додав Зеленський.

Раніше Президент заявив, що готовий говорити про вибори. За його словами, більшість українців не хочуть проведення президентських виборів до закінчення війни у країні.

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